Regionali, Orlando: “Mi auguro che il Comune di Genova non sia usato come comitato elettorale per Bucci”

Genova. Tra i tanti commenti, da più parti politiche, alla notizia della candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria, nella giornata di ieri, non c’era il commento di Andrea Orlando. L’ex ministro Pd ha preferito lasciar sedimentare il colpo di scena. Ma oggi, dalla Festa dell’Unità nel centro storico di Genova, ha parlato, con poche, misurate, parole del suo avversario.

“Mi auguro che il Comune di Genova non sia utilizzato come comitato elettorale”, ha detto Orlando che, però, ha anche sottolineato il legame a doppia corda tra il suo avversario e l’ex governatore Toti: “Con Bucci come avversario sarà una campagna in cui dovremo discutere del tema della continuità – ha detto Orlando – e mi pare che il messaggio che vogliono dare sia quello della continuità con l’amministrazione Toti”.

