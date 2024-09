Rio San Rocco a Ceriale, le minoranze: “L’amministrazione non risponde alle domande e sposta l’attenzione dai problemi reali”

Ceriale. I due gruppi di minoranza di Ceriale, Noi per Ceriale di Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri, e CerialeSi di Antonello Mazzone e Fabrizio Dani, replicano alle dichiarazioni del sindaco Marinella Fasano e del suo vice Luigi Giordano a proposito della messa in sicurezza del rio San Rocco.

“Fasano e Giordano come sempre cercano di spostare l’ attenzione da quelli che sono i problemi reali del nostro paese: noi non facciamo polemica, facciamo opposizione (ruolo per cui siano stati eletti) – dice Nervo anche a nome del collega Marineri – Riteniamo che sia giusto che la gente sappia come sono andate le cose, nel paese tutti parlano di quanto accaduto durante l’ultima esondazione del rio San Rocco; l’unica differenza rispetto a noi è che noi rendiamo pubblica la cosa attraverso gli organi di stampa e per questo ritorniamo a porre una domanda alla quale nessuno ha dato risposta: come mai vista l’emanazione dell’allerta arancione quella la sera non sono state installate le paratie alla foce del rio San Rocco?”.

» leggi tutto su www.ivg.it