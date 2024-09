‘Santa’: stalking e si avvicina all’ex; finisce ai domiciliari

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

A Santa Margherita Ligure, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Genova a seguito delle immediate indagini dei militari della locale Compagnia, che dispone la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per stalking nei confronti di un genovese 50enne (fatta salva la presunzione di innocenza) per avere violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. L’uomo non rispettava tale divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, disposto per reiterate condotte vessatorie, continuando a contattarla continuamente con telefonate e messaggi anche nel cuore della notte.

