Savona, in Darsena torna “Fashion e Motori” tra auto, moto e moda

Savona. Tutto pronto per “Fashion e Motori” che torna quest’anno per la quinta volta ad animare la Darsena. Un appuntamento per sabato 14 e domenica 15 settembre, che porterà ancora una volta, come ogni anno, “un tripudio di motori, colori e potenza che si mettono in bella mostra nella cornice suggestiva della Darsena” come spiegano gli organizzatori .

“Auto e moto scintillanti ma anche qualche interessante rivisitazione con professionisti che sapranno attirare l’attenzione con servizi particolari per il mondo dei motori”. Ma non solo motori perché anche la moda avrà i suoi protagonisti “con accessori di alta qualità e tante idee e proposte fashion per la prossima stagione”.

