L’amministrazine comunale informa che il settore tecnico della Provincia Massa-Carrara ha provveduto ad aggiudicare i lavori riguardanti il ripristino e la messa in sicurezza del versante in frana lungo la strada provinciale di Giucano, per un importo di circa 685 mila euro. Ad aggiudicarsi l’intervento la Società Edilizia Tirrena Set Spa della Spezia.

L’articolo Strada provinciale di Giucano a Fosdinovo: assegnati lavori da 685 mila euro per la messa in sicurezza proviene da Città della Spezia.

