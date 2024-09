Torna il Campionato di pandolce genovese basso, quest’anno 200 concorrenti in gara

Genova. Confcommercio Genova e Cna Genova, in collaborazione con Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova, ripropongono la seconda edizione del Campionato di Pandolce genovese tipo basso. A seguito del grande successo della prima edizione, che ha visto una partecipazione entusiasta e ha attirato l’attenzione mediatica, l’evento si conferma come un’occasione per promuovere e far conoscere uno dei dolci simboli delle festività liguri, il pandolce genovese tipo basso.

L’obiettivo del campionato è la diffusione di questa preziosa tradizione gastronomica, che racchiude storia, tecnica e sapori autentici, valorizzandola anche oltre i confini regionali. Grazie alla sua lunga conservazione, il pandolce basso si presta ad essere gustato tutto l’anno.

