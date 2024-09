Trotta-Riccitelli firmano, da lunedì inizia il servizio. La settimana prossima incontro con le sigle sindacali per il passaggio dei lavoratori Seal

Lunedì sembrava tutto saltato, ma oggi pomeriggio è arrivata la fumata bianca. Il 9 settembre il consorzio capitolino Trotta-Riccitelli non si era presentato davanti al notaio nel giorno della scadenza dei termini per siglare il contratto del subappalto Atc, lasciando tutti di stucco, in primis i lavoratori di Seal che attendono da mesi di conoscere il loro destino.

Ma alla fine nel pomeriggio di oggi a Genova è arrivata l’agognata firma per la gestione del 30% delle linee in subappalto del trasporto pubblico provinciale.

L’incontro nello studio notarile genovese tra Trotta e Atc ha fatto saltare l’incontro che avrebbe dovuto svolgersi con le sigle di categoria per avviare l’iter sindacale per il trasferimento del dipendenti di Seal che non hanno deciso di raggiungere altri lidi e che accetteranno di passare con la nuova azienda e che è stato così posticipato alla prossima settimana.

Il binomio subentrante ha fatto sapere che a partire dalla giornata di lunedì, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, inizierà a fare i primi servizi avvalendosi di 18 autisti già alle sue dipendenze e già presenti sul territorio, mentre i mezzi saranno messi a disposizione da Atc.

