Via alla seconda edizione della Golfo dei Poeti Cup: “La vela come scuola di vita”

Si è svolta nella mattinata la presentazione della seconda edizione della Golfo dei Poeti Cup, la manifestazione organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, in programma da sabato 21 a domenica 29 settembre. Nella cornice del Terminal Crociere le autorità della Spezia e non solo hanno preso parola, per raccontare quella che sarà l’edizione del nuovo evento, un anno dopo la prima volta. “Il golfo è un patrimonio storico, culturale e tecnologico, è la nostra casa”, ha spiegato il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. “Per noi è importante volere questa manifestazione, per far capire a tutti la nostra storia e l’importanza del mare alle nuove generazioni. È importante capire l’ambiente e apprezzarlo, anche attraverso gli altri sport. È una collaborazione istituzionale importante con Marina Militare, siamo una formula vincente che produce sviluppo e innovazione. Il villaggio dell’evento sarà nella nuova area di Porta Paita, il futuro del waterfront. Sogniamo la regata con più barche di sempre in Italia”.

Sorrisi e grande entusiasmo anche in Giorgio Balestrero, il presidente del Comitato Circoli Velici: “Volevo ricordare che alla Spezia nel 1878 si è svolta la prima regata in Italia, in occasione del primo importante varo nazionale. Da quell’evento è nato un legame stretto tra golfo, cittadinanza, enti locali e Marina Militare. Quel legame non si è più interrotto. Quattro anni fa abbiamo pensato ad una manifestazione alla Spezia. Nel 2022 abbiamo fatto il primo esperimento, lo scorso anno è nata la Golfo dei Poeti Cup. Sarà abbastanza duro affinare questo evento negli anni, ma è il nostro auspicio. La regata è una scuola di vela e la vela è una scuola di vita”, conclude Balestrero, a cui fa eco il Comandante Ammiraglio della Marina Militare, Flavio Biagi: “Per la Marina Militare sostenere questa seconda edizione è un piacere. Lo facciamo con trasporto e impegno di rafforzare il forte legame tra il golfo e la Marina Militare. Siamo vicini alla città della Spezia, al Golfo dei Poeti e ci impegniamo a supportare con diverse iniziative. Ci sarà il primo trofeo marina nord, la Marina Militare è al fianco di chi ama la vela e sostiene questo evento sportivo. Ci sono nuove novità, come concerti, il museo navale sempre aperto con ingresso gratuito per gli accreditati alla Golfo dei Poeti Cup. Potremo visitare Nave Italia che sarà ormeggiata qui”.

