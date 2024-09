Cairo, iniziati i lavori per il bypass al ponte della Braia dopo il suo cedimento

Cairo Montenotte. Sono partiti, come annunciato dall’Amministrazione comunale di Cairo, i lavori per la realizzazione di un guado a servizio del cantiere per il rifacimento del ponte della Braia, crollato lunedì scorso a seguito delle forti piogge. I mezzi sono all’opera nei terreni concessi dai privati per costruire un bypass che sarà utile anche ai residenti, una decina di famiglie, in caso di emergenze per far transitare i mezzi di soccorso.

Il ponte ora è transennato e si può percorrere soltanto a piedi lungo la “spallina” che non presenta danni strutturali, anche se occorre intervenire in fretta e ricostruire l’intero passaggio.

