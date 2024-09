Calcio/ Nell’anticipo di Lega Pro un punto a testa tra Entella e Carpi

Entella e Carpi si spartiscono la posta al Comunale: finisce 1-1 con i gol di Saporetti e Castelli. Il vantaggio emiliano realizzato da Saporetti ha rinvigorito l’Entella che ha creato tante occasioni: oltre a Parodi e Castelli con il pallone che termina di poco a lato, al 28’ è Guiu a trovare una gran conclusione respinta da Sorza. La pressione dei chiavaresi si concretizza al 34’ con una gran rete realizzata da Castelli. Si chiude qui il primo tempo.

Nel secondo sale in cattedra Siaulys che per ben tre volte blinda la sua porta: al 47’ e al 73’ su Saporetti con la prima conclusione sbagliata clamorosamente a tu per tu con il portiere dell’Entella e poi all’85’ su tiro di Rossini. Dal canto suo l’Entella può recriminare per aver divorato al 93’ il gol del ko con Zappella da pochi passi non riuscendo a controllare la sfera. Per gli uomini di Gallo c’è il rammarico per non aver chiuso la partita ma un punto che permette di mantenere il primo posto in classifica in attesa dei risultati delle altre.

