Camogli: il futuro del turismo? Viaggia in treno

Due mesi fa l’arrivo a Santa Margherita Ligure dell’Orient Express venne salutato da molti curiosi come una nuova stravaganza dei ceti più benestanti, forse affamati di esperienze da condividere sui social media. Invece quello del turismo ferroviario, ancorché si presenti talvolta nelle vesti della rievocazione storica, è un nuovo modo di viaggiare, come recita il sito FS dedicato ai treni turistici italiani, che in Liguria conosciamo per un collegamento diurno fra Milano e la Riviera dei Fiori. Di questo si è parlato stamani a Camogli, dove il fenomeno è stato illustrato nientepopodimeno che da Luigi Cantamessa, che di FS Treni Turistici Italiani è amministratore delegato.

A stimolarne la loquacità, il caporedattore del Secolo XIX Giovanni Mari, che ha preso le mosse dai quei grandi viaggi in strapuntino dal Nord a Reggio Calabria che lo accomunano a migliaia, milioni di altri italiani che usano l’aggettivo ‘grande’ per significare il compimento di una vera e propria impresa. Oggi, rivela Cantamessa, questi viaggi sono veri e propri tour esperienziali molto apprezzati dai turisti stranieri, in particolare inglesi. “Noi italiani – suggerisce – parliamo di slow molto più di quanto lo pratichiamo”.

» leggi tutto su www.levantenews.it