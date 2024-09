L’incidente è avvenuto a alle 6.30 circa in via Olivella Canninata a Casarza Ligure. In un primo momento un motociclista quarantenne sembrava grave, tanto da attribuirgli il codice rosso. Il medico del 118, accorso con i militi della Croce Rossa di Riva Trigoso, ha poi derubricato il codice in verde. L’uomo è comunque stato accompagnato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per ricostruire dinamica ed accertare eventuali responsabilità, i carabinieri.

