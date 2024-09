Corruzione, via libera all’accordo per il patteggiamento di Signorini: 3 anni e 5 mesi, così eviterà il carcere

Genova. Era l’unico di cui si sapeva fin dall’inizio di agosto che avrebbe probabilmente patteggiato la pena anche perché era quello che rischiava di più. E anche per Paolo Signorini oggi è arrivato il giorno del via libera dei pm alla proposta formulata dagli avvocati Enrico e Mario Scopesi: tre anni e cinque mesi di reclusione, che gli consentiranno di evitare di tornare in carcere dove ha passato circa due mesi dopo l’arresto del 7 maggio.

La pena concordata comprende anche la confisca di quello che era già stato fatto sequestrare dal gip al momento dell’arresto in quanto considerato provento di reato: 103mila euro, la cifra, che la guardia di finanza aveva recuperato anche grazie al pignoramento di parte degli ultimi stipendi. Anche per lui come pena accessoria è prevista l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di poter ottenere contratti con la pubblica amministrazione

» leggi tutto su www.genova24.it