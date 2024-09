Eventi in Bassa Valbisagno, nuovo bando del Municipio: contributi per 8.500 euro

Genova. Il Municipio III Bassa Val Bisagno ha indetto un bando per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per la presentazione di proposte di manifestazioni ed eventi in ambito locale per il periodo dal 20 ottobre al periodo natalizio del 2024.

“Le finalità del bando sono molteplici – spiega l‘assessora municipale alla Cultura Barbara Lagomarsino -: promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e dei quartieri, sensibilizzare la comunità territoriale sull’importanza dell’inclusione degli anziani e dei disabili, favorendo una maggiore consapevolezza e coesione sociale, il tutto attraverso venti in tutti i nostri quartieri di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi”.

