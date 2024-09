Federalberghi: “Tassa di soggiorno deve essere interamente investita in materia turistica”

Nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 settembre il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo hanno incontrato Federalberghi e le altre associazioni di categoria, per “discutere di un’eventuale proposta di revisione dell’imposta di soggiorno”.

Nel corso dell’incontro con i due Ministeri, Federalberghi ha ribadito i punti salienti delle osservazioni presentate nel mese di luglio, soffermandosi in particolare sulla contrarietà a ulteriori aumenti dell’imposta, sulla richiesta di vincolare la destinazione del gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive (e non più al finanziamento di servizi pubblici locali o al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e sulla necessità di semplificare le procedure.

