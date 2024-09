Giornata Nazionale dell’Alzheimer, le iniziative dell’Asl2 savonese

Savona. Il 21 settembre di ogni anno ricorre la Giornata dell’Alzheimer e l’Asl2 promuove una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.

Lunedì 16 settembre si terrà, insieme all’Associazione Alzheimer ODV di Savona, un pranzo sociale preparato dallo chef del Ristorante “Quintilio” di Altare, presso la chiesa di San Pietro in via Untoria a Savona, dedicato a pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer e relativi famigliari, che hanno partecipato al progetto del “Centro Disturbi Cognitivi e Demenze” di Asl2 di Neurostimolazione Cognitiva, facente parte del Piano Nazionale Demenze – Fondi per l’Alzheimer e le Demenze.

