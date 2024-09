Leonardo Vivi al comando della stazione elicotteri della Marina Militare a Luni

Presso la stazione elicotteri della Marina Militare a Luni si è tenuta questa mattina la cerimonia di avvicendamento del Comando tra il Capitano di vascello Davide Ilardi e il collega Leonardo Vivi. Ilardi si era insediato nella base – costruita nel 1968 e in seguito intitolata all’Ammiraglio Giovanni Fiorini – nel 2021 mentre da oggi ha ceduto il testimone al Capitano di vascello, originario di Siena che compirà cinquant’anni fra due giorni, reduce dall’incarico di Capo del 4° ufficio – esercizio del volo e personale del 6° reparto aeromobili dello Stato Maggiore della Marina nel quale era approdato nel settembre 2021. Dopo aver frequentato il corso di pilotaggio presso le scuole di volo della U.S. Navy conseguendo il brevetto di pilota militare di elicottero, Vivi ha partecipato a diverse operazioni tra cui l’Enduring Freedom ed è stato impiegato in più occasioni nell’ambito dell’International Security Assistance Force in Afghanistan operando negli aeroporti di Kabul ed Herat.

