Mezzanego: cade da fascia, in codice rosso al pronto soccorso

Stamattina alle 10 circa a Mezzanego, in località Corerallo, un 67enne è caduto per cause imprecisate da una fascia mentre era intento a lavorare la terra. Nella caduta ha riportato un trauma cranico. Sono intervenuti il medico del 118 e la Croce Rossa di Cogorno. In un primo tempo il paziente sembrava tanto grave da chiedere l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco per assicurare il rapido trasferimento al pronto soccorso del San Martino. Poi le condizioni sono apparse migliori ed elicottero e vigili del fuoco di Chiavari, che erano partiti per dare assistenza al velivolo, sono tornati alla base. L’infortunato è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it