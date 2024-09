Ok a piano di abbattimento del silvilago, minilepre di origine nordamericana diffusa anche in Val di Magra

Si chiama silvilago – nome scientifico Sylvilagus floridanus – e in tanti in Val di Magra in questi anni stanno incontrando i suoi balzetti e la sua coda a batuffolo di cotone. Una animle “di origine nordamericana, frutto di immissioni non autorizzate”, si spiega nel recente decreto regionale con cui si approva un piano di controllo del leporide per il periodo 2024-29 (qui disponibili decreto e piano). In Liguria è segnalato in alcune aree del Savonese e nello Spezzino, in particolare lungo il fiume Magra dalla confluenza con il Vara fino alla foce, “interessando ampiamente il territorio del Parco naturale regionale Montemarcello Magra Vara e, inoltre, l’oasi di protezione Marinella e le ZSC IT1343502 Parco della Magra – Vara e IT1345101 Piana del Magra”, si legge ancora nel documento. Nel quale si fa riferimento a una serie di documenti pubblicati dall’allora Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Ispra), in cui si legge che il silvilago “è specie alloctona introdotta (illegittimamente) in Italia, per la quale occorre predisporre specifici programmi regionali e provinciali di eradicazione, in coerenza con gli impegni formali assunti dall’Italia”; che “ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea”, che “rappresenta il serbatoio epidemiologico della Mixomatosi, rispetto alla quale esso è pienamente resistente, con conseguenze importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico e per l’allevamento industriale della specie. Analogo ruolo sembra possa essere ricoperto anche rispetto ad altri due virus molto patogeni per lo stesso coniglio e la Lepre europea, rispettivamente l’Rhdv e l’Ebhsv”, infine che “in relazione ai possibili rischi sopra esposti, si ritiene prioritaria l’attuazione di un attento monitoraggio delle popolazioni di Silvilago; una totale eradicazione di tale specie appare di difficile realizzazione, ma interventi locali di rimozione o contenimento possono risultare auspicabili. Ogni ulteriore espansione dell’areale andrebbe prevenuta; in tal senso un possibile strumento di intervento è rappresentato dall’esclusione del Silvilago dalla lista delle specie cacciabili, in modo da ridurre il rischio di ulteriori immissioni a scopo venatorio”.

Nella redazione del Piano, la Regione (con il suo settore competente: Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria) ha coinvolto il Parco di Montemarcello, Magra e Vara (che ha proposto alcune integrazioni e modifiche con particolare

riferimento all’attuazione degli interventi previsti all’interno dell’area protetta del Parco e nelle Zone speciali di conservazione di competenza) e gli Ambiti territoriali caccia savonese e spezzino; in merito al documento è inoltre stato chiesto parere dell’Ispra, che ha subordinato il proprio parere favorevole ad alcune indicazioni su cani (prescrivendo di autorizzarne l’impiego nella cerca diurna esclusivamente nel territorio cacciabile e nel periodo 1° ottobre- 31 gennaio di ciascun anno di attività), piombo (indicandone il bando nelle operazioni di controllo della fauna attuate con armi da

fuoco fino ad arrivare in tempi brevi ad una sua completa sostituzione con munizionamento atossico) e corsi di formazione.

