Pallanuoto/ ‘Santa’ festeggia Luca Cupido, medaglia di bronzo a Parigi

Bella festa ai giardini a mare di Santa Margherita Ligure, e poi partita di pallanuoto tra le squadre giovanili di Rari Nantes Sori e Rari Nantes Camogli. Venerdì pomeriggio, con una manifestazione organizzata dal Comune, Santa Margherita ha celebrato il suo campione di pallanuoto: Luca Cupido, 29 anni, fresca medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la squadra nazionale degli USA. A dialogare con Cupido sono stati il sindaco Guglielmo Caversazio, l’assessore allo sport Sebastiano Teppati, e il consigliere comunale Alberto Marenco: ex vigile urbano di Santa e soprattutto animatore da sempre della pallanuoto locale. La celebrazione è stata condotta dal giornalista sportivo Andrea Ferro, che ha anche intervistato Cupido.

“Alberto Cupido – spiega Ferro – ha gareggiato con la nazionale USA perché da dieci anni ha la doppia nazionalità. Alberto ha partecipato a tre Olimpiadi, ma questa è la prima volta che vince una medaglia. Ha mosso i primi passi in acqua da bambino a Santa, giocando nel campetto estivo Beach Water Polo vicino ai giardini. Poi è entrato nelle giovanili di Rari Nantes Sori e Rari Nantes Camogli, dove ha raggiunto la Serie A e la nazionale Juniores”.

Cupido ha raccontato la sua esperienza olimpica, a Parigi e negli eventi precedenti, e ha risposto ad altre domande sulla sua carriera rivoltegli da Andrea Ferro. Al termine, Luca Cupido ha ricevuto un premio dalle mani del sindaco Caversazio: e per l’occasione si è messo al collo la medaglia di Parigi 2024. Subito dopo i bambini delle giovanili sono scesi in mare per un’accesissima partita.

Luca Cupido è solo l’ultimo sammargheritese che ha partecipato alle olimpiadi. Quasi tutti gli altri erano tesserati della Canottieri Argus. Come Antonio Ghiardello, medaglia di bronzo nel 4 senza alle olimpiadi di Los Angeles 1932. Ancora Ghiardello aveva ottenuto il quarto posto nel 4 senza alle olimpiadi di Berlino 1936, insieme ai compaesani Luigi Luxardo e Francesco Pittaluga. Luigi Prato era giunto sesto nell’8 con alle Olimpiadi di Roma 1960. Nel nuoto, la sammargheritese Monica Bonon era giunta in finale nei 100 rana alle Olimpiadi di Mosca 1980.