Rapallo: “Azione” chiede le dimissioni del vice sindaco

Da Stefano Chiesa, Segretario cittadino di “Azione”

Davvero inaccettabili le frasi choc postate sui social dal vice sindaco di Rapallo passato recentemente in quota Noi Moderati. Qui di moderato non vi è pressoché nulla, come Azione ci uniamo alla richiesta di altre forze politiche che già lo hanno fatto, ne chiediamo le dimissioni immediatamente senza se e senza ma! Chiunque di noi, se guida un auto, ha provato quello che si prova se malauguratamente capita di prendere sotto i pneumatici o le parti di rivestimento dell’ auto una qualsiasi cosa che non sia il manto stradale, ebbene, i rumori, la sensazione è delle peggiori, quindi se dopo aver fatto questo ripetutamente a Viareggio, l’imprenditrice finita alla ribalta nazionale, per recuperare una borsetta e poi non rendersi nemmeno conto di quel che si e fatto, senza nemmeno chiamare i soccorsi vuol dire che siamo andati oltre qualsiasi forma di convivenza, di umanità , soprattutto di stato di diritto. Non è possibile continuare a rivestire la carica di vice sindaco di una città di quasi trentamila abitanti dopo queste dichiarazioni a commento della tragica vicenda di Viareggio, dopo averle convintamente ribadite con interviste , senza porre delle scuse o segni di contrizione. Azione non intende portare avanti politiche di giustizia fai da te o tantomeno ronde notturne di dubbia formazione e/o modus operandi. Intende altresì agire sull’educazione scolastica fin dalle materne a sostegno delle famiglie e della società civile. Intende migliorare la sicurezza in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, eventualmente con associazioni riconosciute in questo campo da comprovata esperienza ed organizzazione consolidata già ampiamente conosciute ed operanti sul territorio italiano. Noi siamo per la prevenzione e non per il far il fai da te. Dimissioni subito per questa presa di posizione incompatibile per rappresentare una carica così importante come quella di Vice Sindaco, soprattutto a favore di tutte le varie sensibilità presenti in una Comunità così ampia come la nostra!

