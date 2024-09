Toti: “Ho accettato un’offerta irrifiutabile. Non vedo statue equestri per me, me ne vado amareggiato”

Genova. “Tornare in politica? Come si dice a Genova, abbiamo già dato. Mi sembra che alla politica io abbia pagato un tributo piuttosto alto. Abbiamo dato il meglio col ponte Morandi, abbiamo fatto il possibile col Covid, abbiamo portato infrastrutture che non si facevano da decenni e oggi non vedo statue equestri a Giovanni Toti, anzi, me ne vado un pochino amareggiato da una pur lievissima condanna dopo un’estate in cui sono stato descritto come una sorta di Al Capone“.

Genova24 ha provato a contattarlo in giornata per un’intervista, ma gli ultimi sassolini dalle scarpe Giovanni Toti se li è tolti da Bruno Vespa, poche ore dopo la richiesta di patteggiamento per corruzione impropria e finanziamento illecito che – se accolta dal giudice – escluderà il processo e metterà fine alla sua vicenda giudiziaria, eccetto il filone del voto di scambio per cui resta indagato. Una vicenda che “francamente questa regione pagherà – è la sua profezia – perché è chiaro che la pubblicità non è stata certo positiva per tutti gli investitori che stavano arrivando”.

