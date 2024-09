Toti, storia di una bufera giudiziaria: dall’arresto al patteggiamento

Genova. Quattro mesi e sei giorni. E’ il tempo – indubbiamente molto breve per la giustizia italian – trascorso tra la deflagrazione della bufera giudiziaria che ha scosso la Liguria con l’arresto per corruzione del presidente in carica Giovanni Toti e il primo punto fermo incassato dai magistrati che lavorano al nono piano di palazzo di Giustizia che oggi hanno dato il consenso alla proposta di patteggiamento (per corruzione e finanziamento illecito) dell’ormai ex governatore ligure, tornato a fare il giornalista e il commentatore tv.

7 maggio 2024: Toti viene arrestato per corruzione

