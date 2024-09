Venerdì 20 settembre nuovo sciopero Atc

Atc comunica che le organizzazioni sindacali Cobas Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 20 settembre. “Nel rispetto degli accordi di cui alla legge 146/90 – si legge in una nota – è garantito il servizio completo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 17 alle ore 20. Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale delle biglietterie)”. Atc ricorda inoltre che “l’ultimo sciopero nazionale analogo proclamato dalle stesse sigle sindacali ha avuto un’adesione del 45,16% del personale aziendale comandato in servizio”.

