Savona. Oggi a “Il Gabbiano” di Savona tutti in pedana per imparare a tirare di fioretto, sciabola e spada. Il Circolo Scherma di Savona, unica società ligure impegnata in tutte le discipline, ha dato infatti la possibilità a tanti bambini di scoprire cosa significa questa disciplina.

Il Circolo, nato nel 1956, ha presentato prima alcune dimostrazioni con i propri maestri e allievi. Poi spazio ai giovani visitatori del Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria che hanno potuto, con armi rigorosamente in plastica, seguire i primi insegnamenti sulla pedana.

