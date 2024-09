Asl 3, il 16 settembre a Quarto l’evento conclusivo del progetto “Coltivare Salute”

Genova. Si svolgerà lunedì 16 settembre 2024 a Genova Quarto, presso l’aula 7 della S.C. Aggiornamento e Formazione Asl3 (via G. Maggio 6), l’evento conclusivo del Progetto pilota “Coltivare salute”, finanziato da Regione Liguria nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020, di cui ASL3 è capofila e che ha coinvolto 13 Partners tra aziende agricole, cooperative sociali, associazioni di familiari e università.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di creare dei percorsi di inclusione sociale e di esperienza lavorativa in ambito agricolo, si è svolta in due luoghi diversi per sede e caratteristiche (Pino Soprano ed ex ospedale psichiatrico di Quarto) e ha coinvolto 40 pazienti nei laboratori e 15 pazienti nelle borse lavoro. Sulla base di questa esperienza l’obiettivo è quello di creare un modello di relazione stabile tra il Dipartimento di Salute Mentale, le cooperative sociali e le aziende agricole per cercare di proseguire questa collaborazione anche dopo la fine del progetto, attraverso quello che viene definito un accordo di servizio territoriale. Durante il convegno verranno discussi i risultati principali del progetto e verrà stimolato il confronto con altre esperienze per migliorare i progetti di integrazione sociale e inclusione lavorativa.

