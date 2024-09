Aspettando il Pisa e le gare della domenica, il Brescia travolge il Frosinone e agguanta lo Spezia in testa

Archiviato il 2-2 di Cesena-Modena (in gol l’ex aquilotto Simone Bastoni), anticipo del venerdì, si sono giocate oggi le gare del sabato della cadetteria che consegnano una classifica, ovviamente parziale, in cui il Brescia appaia lo Spezia. Nella quinta giornata della serie B, la squadra di Maran travolge 4-0 (7′, 19′ Juric, 35′ Olzer, 83′ Moncini) il Frosinone che vive l’arcinota sindrome della retrocessa, peraltro ancora senza vittorie in campionato. Gli uomini di D’Angelo rischiano addirittura di vincere nel finale sul campo della corazzata Cremonese e se fosse successo non avrebbero rubato niente: le parate di Fulignati, specialmente sulla gran botta di Vignal e l’errore da due passi di Colak ad un amen dal fischio finale rammaricano i 1000 tifosi aquilotti al seguito. Brescia e Spezia dunque davanti a tutte con 9 punti aspettando il Pisa e le altre che giocheranno domenica. Il Bari di Moreno Longo esce dalla crisi e trova la prima vittoria in campionato battendo il neopromosso Mantova 2-0 (31′ Lella, 89′ Mantovani). Convincente acuto esterno del Palermo (18′ Segre (P), 43′ Henry (P), 61′ Adorante (J), 79′ Brunori (P)), che vince 3-1 sul campo della Juve Stabia. Pareggio senza reti tra Cittadella e Catanzaro.

L’articolo Hristov: “Ancora dobbiamo far vedere chi è lo Spezia. Il derby? La squadra sa quanto conta la partita con la Carrarese” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com