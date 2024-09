Beach Sprint, conclusa la prima giornata dei campionati mondiali: argento per Silvia Tripi con Federico Ceccarini

Genova. Si è conclusa oggi la prima giornata delle Finali Mondiali di Beach Sprint a Genova, secondo appuntamento globale in pochi giorni dopo il Mondiale di Canottaggio Costiero Endurance di settimana scorsa. Grande spettacolo sulle acque della spiaggia di San Nazaro e grande cornice di pubblico in corso Italia per seguire le gesta degli atleti in una disciplina che farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028.

Un evento, quello delle Finali Mondiali di Beach Sprint, inserito nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, e che si completerà definitivamente domani con la seconda giornata di finali che chiuderanno una due-settimane che ha incoronato la città come capitale mondiale del canottaggio costiero.

