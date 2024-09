Camogli: c’è Alessandro Barbero, folla da record per ascoltarlo

Simpatia, conoscenza approfondita degli argomenti, capacità di esporli con semplicità, sintesi e massima chiarezza. Alessandro Barbero è l’oratore che richiama un pubblico da record, che si sistema ovunque pur di ascoltarlo ed applaudirlo: non solo in largo Battistone dove parla, ma anche nelle vie adiacenti e davanti al maxi-schermo sistemato in piazza Colombo (oltre a chi lo ascolta in streaming). Tra i presenti diverse autorità tra cui il prefetto Cinzia Torraco. Barbero sta affrontando il tema “Le speranze deluse. La prima guerra d’indipendenza”.

» leggi tutto su www.levantenews.it