Il ministro Matteo Salvini a Camogli su un lungomare affollato dal popolo del Festival della Comunicazione. Accompagnato dalla figlia e da amici tra cui il recchese Franco Senarega, ha gustato un aperitivo nell’ora del tramonto.

Così ha commentato la richiesta dell’accusa di avere sequestrato migranti: “Sei anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi e difeso l’Italia e gli Italiani? Follia. Difendere l’Italia non è un reato e io non mollo, né ora né mai”

