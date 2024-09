Del Bello affronta la sfiducia: “Presto in consiglio, poi torniamo alle cose serie”

“Porteremo in tempi brevi in consiglio comunale la discussione sulla mozione, in modo da poter poi finalmente riprendere a riunire l’assemblea per trattare argomenti seri: a cominciare dal bilancio consolidato, che deve essere approvato entro la fine del mese di settembre”. Questa la nota con cui il sindaco Luca Del Bello di Levanto risponde all’iniziativa dei gruppi di opposizione annunciata oggi.

“Riguardo le argomentazioni alla base del documento, questa è l’ennesima conferma del fatto che le vicende che interessano il nostro ospedale sono solo un pretesto per condurre una campagna contro la mia persona, ed è grave che per legittimare questi attacchi si utilizzi un argomento di vitale importanza per la nostra comunità come il mantenimento dei servizi essenziali al San Nicolò, durante lo svolgimento di improcrastinabili lavori finalizzati alla sicurezza e all’ammodernamento dell’edificio”.

