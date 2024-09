Delegazione di Confartigianato in visita al nuovo sindaco di Monterosso

Incontro tra il sindaco di Monterosso Francesco Sassarini e una delegazione di Confartigianato. Al centro l’andamento della stagione turistica, la necessità di lavorare sulla dimensione identitaria nelle Cinque Terre, la valorizzazione dell’artigianato di qualità, l’allungamento della stagione turistica con i relativi problemi di aperture e personale, i rapporti con il Parco Nazione delle Cinque Terre, la pianificazione delle fiere del turismo.

La delegazione di Confartigianato era composta dal direttore provinciale, Giuseppe Menchelli, Milla Celsi della Fabbrica d’Arte Monterosso, il responsabile categorie Confartigianato, Nicola Carozza, il responsabile nell’ufficio di Levanto di Confartigianato, Cristiano Bussani. Confartigianato ha ringraziato il sindaco per il cordiale incontro ed augurato buon lavoro a tutta la sua squadra ricordando la presenza dell’associazione in Riviera dal 1956 con l’apertura dell’ufficio a Levanto ora in via Domenico Viviani.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com