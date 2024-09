Giancarlo Fusco finalmente… giornalista, iscrizione ad honorem ritirata dalla nipote Giulia

Dopo averlo fatto, da protagonista, per tutta la vita, ora Giancarlo Fusco è finalmente iscritto all’Ordine dei giornalisti della Liguria. L’attesa celebreazione del grande giornalista affabulatore si è tenuta questa mattina a Tele Liguria Sud nel contesto della prima giornata di formazione per i giornalisti, a quarant’anni dalla morte. Se ne andò infatti il 17 settembre del 1984, e proprio per ricordarne la figura, l’Ordine dei giornalisti della Liguria e la Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana hanno organizzato questo incontro incentrato sul giornalismo di ieri e di oggi. L’incontro, intitolato “Percorso Giancarlo Fusco, il giornalista affabulatore – Confronto sull’informazione tra ieri e oggi – Il primo Fusco, le origini alla Spezia”, ha visto impegnati in qualità di relatori il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini, Raffaele Capparelli, giornalista e consigliere della Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Marco Ferrari, giornalista e scrittore, Umberto Guidi, giornalista e scrittore, Adolfo Lippi, giornalista e regista.