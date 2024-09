Hristov: “Ancora dobbiamo far vedere chi è lo Spezia. Il derby? La squadra sa quanto conta la partita con la Carrarese”

Primo gol in campionato con dedica speciale per Petko Hristov, il capitano dello Spezia autore della rete del definitivo 1-1 contro la Cremonese. “Mi piace far gol, ma l’importante è che la squadra vada bene. Siamo un gruppo che può soffrire, ma se dobbiamo picchiare stiamo lì e facciamo gol. Dobbiamo restare con la testa giusta”, racconta. “Prima della partita ho detto a mia moglie che mi sentivo che avrei segnato, che si doveva tenere pronta per un’esultanza. Quando ho segnato sapevo cosa fare, dedico il mio gol a mio figlio”.

Un grande Spezia quello dello Zini, capace di mettere sotto una candidata alla Serie A come la Cremonese: “Nel primo tempo ci aspettavamo un’altra partita della Cremonese, poi abbiamo preso le misure e siamo andati ad aggredirli altissimi, facendo un ottimo secondo tempo. All’ultimo secondo potevamo vincere come con Frosinone e Cesena. Fulignati ha fatto 2-3 parate decisive, è un portiere fortissimo. La Cremonese è un’ottima squadra, anche noi lo abbiamo dimostrato, tutti soffrono contro di noi”, prosegue Hristov.

