Il Teatro Sacco svela il cartellone dell’autunno 2024: da Enzo Paci al teatrodanza, da Bukowski a De André e Modugno

Savona. Tredici spettacoli da qui a dicembre, per una prima parte di stagione che si preannuncia scoppiettante. A presentare ieri il cartellone del Teatro Sacco di Savona è stato il suo presidente, Antonio Carlucci, “frontman” del gruppo di volontari che ormai da 16 anni dà vita a questa piccola, splendida bomboniera in pieno centro storico.

Tredici spettacoli, dicevamo. Del tipo più vario: dal monologo impegnato allo spettacolo comico, dal personaggio televisivo al teatrodanza, da “primissime volte” alla riproposizione di spettacoli storici della Libera Compagnia Teatro Sacco e già ampiamente rodati. Il tutto sulle ali dell’entusiasmo, dati i numeri lusinghieri del Sacco: già 1300 i Soci iscritti nel corso del 2024, a fronte di un massimo storico di 1500-1600 in un anno. Dati che non possono rendere che orgoglioso Carlucci: “Il teatro e la musica in questo momento storico ‘tengono’ forse meglio del cinema perché hanno il potere di avvicinare le persone – spiega – E poi lo spazio che abbiamo a disposizione è veramente magico. La stagione è divisa in due parti, perché ci piace valorizzare tutti gli spettacoli e dare ‘spessore’ a ogni proposta”.

