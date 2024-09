Inchiesta corruzione, la legittimità degli atti concessori di Toti e Signorini potrebbe essere impugnata di fronte al Tar

Liguria. Gli atti amministrativi e concessori fatti dalla Regione Liguria e dall’Autorità portuale durante gli anni di governo di Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini potrebbero essere impugnata per via amministrativa al Tar o con eventuali provvedimenti degli organi che guidano l’autorità portuale.

Dopo il patteggiamento a due anni e un mese, tramutati in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità, l’ex governatore ha spiegato che “la Procura ha riconosciuto la legittimità degli atti”. In realtà emerge che quegli atti potrebbero essere appunto impugnati da imprenditori o comitati che hanno un interesse a metterli in discussione.

