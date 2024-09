Le pagelle: Hristov cuore, Bertola anima, Esposito cervello. Uno Spezia bello e quasi vincente

Gori 6 – Il triplice fischio è quasi un sollievo per il portiere, parso molto emozionato nella sua prima in maglia bianca, 498 giorni dopo l’ultima partita in campo. Non commette alcun errore, con una buona parata nel primo tempo, anche se sembra un po’ timido in qualche circostanza. Ci sta dopo un periodo di inattività. Con il passare di allenamenti e partite crescerà anche l’alchimia con la difesa.

Mateju 6 – Da quel lato la Cremonese spinge pericolosamente. Il ceco soffre, ma mette anche più di una pezza. L’uomo più in difficoltà della difesa, ma ai punti se la cava.

