L’inconfondibile sound di Adam Giles Levy nel martedì live del Doc Show

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo martedì 17 settembre al Doc Show. Direttamente da Frimley Green, Adam Giles Levy porta sul palco il suo sound unico, un mix affascinante di rock ’n’ roots, blues acustico e folk sperimentale. La sua voce sensazionale e la sua presenza scenica magnetica trasporteranno l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso testi profondi che affrontano tematiche sociali. Il suo sound è caratterizzato dalla sua voce sensazionale e la sua presenza scenica, è un mix di rock ’n’ roots, bluesy acustic e folk sperimentale. E’ un chitarrista intrigante, il cui stile riecheggia il ricco fingerstyle del Regno Unito. Il suo spettacolo dal vivo emotivamente carico e coinvolgente, i suoi testi affrontano le tematiche sociali.

Si esibisce nei festival europei, tra cui Jazztage (Germania), Pordenone Blues Festival (Italia), (a)phonica (Spagna) e Weyfest (Inghilterra), ha ricevuto airplay su BBC Introducing Surrey & Sussex, BBC Introducing The West, nazionale stazioni Radio 3, Catalunya Radio, iCat e SER in Spagna, si sono esibite in diretta sulla TV nazionale spagnola canale RTVE 2 ed è apparsa una pubblicazioni tra cui Classic Rock, Time Out e Mondosonoro. Ha aperto per artisti come Newton Faulkner, Mike Dawes, Noah Gundersen, Baskery e Steve Hackett dei Genesis. Il suo ep di debutto, “Unravelled” (2016), registrato ai Greenhouse Studios, Vancouver, ma è stato l’album blues-rock heavy del 2018, “Peninsula” (2018), a fare da catalizzatore per un anno di tour europeo, come supporto di Steve Hackett (Genesis) al Pordenone Blues Festival (Italia) nel suo momento clou. Attualmente sarà in tour solista per presentare ‘LP “Wake of Disarray”. Il live si svolgerà con doppio set a partire dalle 19,30. Info e prenotaz: 3394908117.