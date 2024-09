Pd: “Grande partecipazione alle assemblee, cittadini chiedono di voltare pagina”

Continuano le assemblee del Partito Democratico nei territori della Provincia spezzina. “C’è grande partecipazione, afferma il Segretario Provinciale del Pd Iacopo Montefiori, per una campagna elettorale che vedrà contrapposti due visioni della Liguria da una parte la Liguria del lavoro, per la partecipazione dei cittadini, per un nuovo piano di sviluppo ambiente sostenibile, per una sanità pubblica e per tutti, per il diritto alla mobilità delle persone, dall’altra tutto quello che abbiamo visto in questi mesi una Liguria di pochi e per pochi.” Intanto continuano le assemblee per completare la lista in vista delle elezioni:

Domenica 15:

– ore 10 Pegazzano

