Regionali 2024, Indipendenza candida Alessandro Rosson: “Il centrodestra in Liguria ha fallito. Noi l’alternativa per chi è deluso da Toti”

Liguria. Indipendenza!, il movimento politico “sovranista sociale” fondato dall’ex An e Fratelli d’Italia Gianni Alemanno, corre alle regionali in Liguria e candida presidente l’avvocato Alessandro Rosson, ex capogruppo della Lega alla Spezia. La presentazione della lista è avvenuta oggi a Genova alla presenza del leader nazionale: “L’alternativa siamo noi, saremo una spina nel fianco e lo saremo con orgoglio“, hanno detto i rappresentanti del movimento.

Sul simbolo ci sarà proprio il nome di Alemanno: “Siamo critici nei confronti del centrodestra che non è riuscito a imporre il cambiamento che ci si aspettava – spiega l’ex sindaco di Roma – e il triste epilogo della vicenda Toti conferma questo fallimento. Siamo qua per chiedere che la nobile candidatura di Bucci non sia una foglia di fico. Servono una profonda autocritica e un vero rinnovamento, noi vogliamo essere un pungolo“.

