Regionali, il M5s dice sì ai renziani senza simbolo. Orlando: “La Gronda? È una grande trappola”

Genova. Sì al centro, no a Renzi. A margine dell’incontro tra Andrea Orlando e il Movimento 5 Stelle alla sala Cap arriva la parola fine il balletto sul perimetro della campo largo progressista. Che non sarà larghissimo, ma comunque esteso un po’ anche a destra del Pd. “Non vedo matura la presenza di Italia Viva come forza con un proprio simbolo all’interno della coalizione“, conferma poi il candidato presidente davanti alla platea.

“Una parte di centro credo che ci sarà. Il tema è che non c’è spazio per Renzi – spiega il senatore pentastellato Luca Pirondini -. Se il progetto deve essere serio chi ha dimostrato di non esserlo non può stare in questo perimetro”. Quindi sì agli esponenti di Italia Viva senza simboli? “Se non ci sono i simboli non c’è la forza politica, da questo punto di vista non si pone il problema”. Però Renzi, che ha scaricato Bucci senza mezzi termini dopo la candidatura, potrebbe portare voti al centrosinistra. “Se uno esprime un’opinione non glielo si può impedire. È evidente che non si può stare col centrodestra in via Garibaldi e col centrodestra in piazza De Ferrari, è anche uno dei motivi per cui la gente pensa che la politica sia diventata inutile”.



» leggi tutto su www.genova24.it