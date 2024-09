Serie D, Albenga superato dal Varese alla seconda giornata

Dopo l’esordio col botto – 3 a 1 alla Sanremese – l’Albenga torna dalla prima trasferta in campionato sconfitto. L’impresa era ardua, visto che il Varese parte con grandi ambiziosi. I locali si sono imposti 2 a 0 segnando una rete per tempo. Al 38′ il vantaggio è stato segnato dall’ex Vado Valagussa, mentre in apertura di secondo tempo il sigillo definitivo di Banfi.

Varese: Piras; Vitofrancesco, Mikhaylovskiy, Daqoune; Ferrieri, Valagussa, D’Iglio, Stampi; Banfi, Barzotti; Gubellini. A disposizione: Ferrari, Malinverno, Maccioni, Asta, Marangon, Nitri, Giorgi, Lari. Allenatore: Floris

