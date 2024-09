Settimana europea della mobilità sostenibile, a Genova tante iniziative dal 16 al 22 settembre

Genova. Urbanistica tattica, mobility management, laboratori, giochi e sport in piazza, ma anche pedibus, pedalate di gruppo, pedonalizzazioni temporanee di strade e valorizzazione delle aree scolastiche, per trasmettere una maggiore consapevolezza a grandi e piccoli sui benefici pratici legati a una mobilità urbana più sostenibile e a uno stile di vita realmente sano, dinamico e consapevole. Il tutto nel segno della condivisione dello spazio pubblico.

Comune di Genova, scuole e associazioni del territorio in campo anche quest’anno per la 23esima edizione della European Mobility Week (Emw), la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che dal 16 al 22 settembre consentirà ai cittadini genovesi – attraverso una serie di eventi organizzati in tutta la città – di scoprire i benefici individuali, sociali e ambientali legati a una mobilità urbana più attiva e rispettosa dell’ecosistema.

» leggi tutto su www.genova24.it