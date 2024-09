Stroppa: “Punto guadagnato per come si poteva mettere alla fine. Lo Spezia? Concedono poco e hanno qualità di palleggio”

Se lo ricordavano bene i tifosi dello Spezia quel 3-0 senza appello con cui lo Spezia usciva umilato dallo “Zini”, in una soleggiata giornata di novembre di un anno fa. Un ko che non faceva che confermare i brutti presagi di un inizio di stagione da brividi per gli aquilotti con tutto quello che è successo dopo e che, appunto, i tifosi non dimenticano. Proprio loro si sarebbero tolti volentieri la soddisfazione di battere la Cremonese anche per lo scherzetto subito l’anno precedente quando lo Spezia perse a Cremona dominando la partita ma vedendo segnare gli altri. E ci hanno pure creduto, per un attimo, quando hanno visto partire la botta di Vignali dai venticinque metri ma soprattutto la torsione in area di Colak che al debutto poteva fare all-in, andando a festeggiare sotto il settore ospiti. E invece è finita con le mani nei capelli pur nella consapevolezza di una gara giocata con grande personalità e consapevolezza. Lo riconosce anche Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese che ammette: “Per come si poteva mettere alla fine, probabilmente è un punto guadagnato ma per come poteva finire il primo tempo, no. Eravamo in vantaggio di un gol potevamo gestire meglio il risultato. Peccato per la prestazione fatta contro una squadra difficile da affrontare, dovevamo essere più bravi, avrei voluto vincere davanti al nostro pubblico”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com