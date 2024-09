Tre chiamate di soccorso quasi in contemporanea in pieno centro: giovani all’ospedale, s’indaga su una o più risse

Triplo intervento di soccorso questa mattina poco prima delle 5 che ha impegnato i militi della Pubblica Assistenza. La prima richiesta è giunta per un presunto tentativo di aggressione nei confronti di una giovane ragazza, che, nel tentativo di fuggire, è caduta e si e fatta male riportando contusioni e abrasioni facciali. Nella centralissima Viale Mazzini sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e il personale medico che ha soccorso la ragazza per poi trasferirla al pronto soccorso del Sant’Andrea con un equipaggio della Pubblica Assistenza della Spezia. Dopo pochi minuti è arrivata un’altra richiesta di soccorso: nella vicinissima Via Chiodo un’altra ambulanza è intervenuta in particolare per prestare aiuto a un cittadino extracomunitario, trovato a terra con diversi traumi facciali e abrasioni e sugli arti superiori oltre a un trauma oculare. Alla richiesta di cosa fosse successo, il ragazzo ha asserito di essere caduto dal monopattino. Non è finita qui: a poche centinaia di metri altro soccorso e relativo trasporto all’ospedale in codice giallo, per un ragazzo che si presentava malconcio, con una grande ferita lacero-contusa ad un braccio causata verosimilmente da un’arma da taglio. Su quest’ultimo episodio indagano i carabinieri che hanno raggiunto al pronto soccorso gli autori della presunta rissa. Vista e considerata la pressochè coincidente circostanza oraria e l’adiacenza dei tre luoghi dove sarebbero avvenuti i fatti che poi hanno portato alla necessità di soccorso, non si può escludere che i tre episodi siano in realtà collefati fra di loro. Le indagini sono in corso.

