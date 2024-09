Verso Genoa-Roma, Gilardino fa la conta degli assenti. De Winter recuperato

Genova. Un turno di sosta, ma poco tempo per preparare la partita di domani del suo Genoa con la Roma con tutti gli effettivi. Alberto Gilardino parla nella conferenza pre-partita come sempre con molta franchezza: “I ragazzi sono rientrati, sono felice che abbiano giocato, chi più chi meno, sono contento che i giocatori del Genoa abbiano la possibilità di confermarsi nelle proprie nazionali, è un dato di fatto, testimonia il lavoro di questi mesi e questi anni, merito alla squadra, a questo gruppo tramite il lavoro a esaltare i singoli”.

Non saranno della partita Ankeye (per lui un piccolo problema alla caviglia), Miretti, Messias, Zanoli e Norton-Cuffy. “Valuterò oggi alcune situazioni. De Winter sta bene, devo fare valutazioni su altri giocatori. Chi è rimasto si è allenato bene, ha messo minutaggio sulle gambe, siamo in una situazione di emergenza a livello numerico, ma questa squadra ha sempre dimostrato nei momenti di maggior difficoltà di fare partite importanti. Mi aspetto che chi sarà in campo faccia una partita da Genoa. La nostra resilienza è silenziosa ma molto tenace. Come ho detto è un momento in cui ci dobbiamo compattare, unire chi scenderà in campo farà la sua partita.

