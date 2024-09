Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona il conducente dell’auto che, questo pomeriggio, si è cappottata in via Buozzi.

Secondo quanto accertato, intorno alle 15.50 il mezzo sarebbe andato ad impattare contro un altro veicolo parcheggiato lungo la carreggiata e poi si sarebbe ribaltato.

