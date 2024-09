Calcio, Savona. Rignanese si sblocca con una tripletta: “Non avevo ansia di far goal”

Ci sono tante aspettative sul Savona. Come ogni anno e ogni anno che passa sempre di più. Tanta è la voglia infatti di abbandonare la Prima Categoria. Nelle amichevoli estive e all’esordio contro l’Old Boys Rensen(0 a 0) si era palesata qualche difficoltà nel fare goal. Normale che nel mirino finiscano le prime punte, in particolare Fabio Rignanese, arrivato dall’Ovadese in Promozione. “Mugugni” social prematuri ma a cui l’attaccante ha prontamente risposto.

Sue infatti le tre reti con cui oggi il Savona ha battuto 3 a 0 lo Sciarbo&Cogo. Una prestazione particolarmente gradita dagli ultras: “La standing ovation fa piacere – esordisce l’attaccante -. Dobbiamo continuare così. Sapevo che il goal sarebbe arrivato. Mi sono arrivati dei bei cross. In un’occasione solo avrei potuto fare di più. Bella parata ma potevo fare di più. Ora dieci giorni e poi il campionato”.

