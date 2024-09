Chiavari: sport in piazza, dal fitboxing alla danza

A Chiavari torna l’appuntamento annuale con la Festa dello Sport, un momento ideato per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare bambini e ragazzi, ai benefici fisici e psicologici di una regolare pratica sportiva e per educarli ai valori ad essa correlati: determinazione, amicizia, lealtà, rispetto e impegno.

Sono ben 48 le società sportive che oggi si sono esibite in gare e giochi, coinvolgendo il pubblico, per le strade e le piazze del centro storico. Non possono certo mostrare le loro attività ma sono ugualmente presenti alla manifestazione i dirigenti della Lega Navale Italiana sezione Chiavari -Lavagna, una delle realtà cittadine più importanti per gli sport nautici. Li troviamo in carruggio, a parlare di cultura di mare. “Abbiamo diverse categorie: canottaggio, corsi di vela per bambini e adulti, compresa l’attività per i diversamente abili con la barca Hansa 303, che ha portato la società a partecipare a campionati nazionali e internazionali con le atlete Valia Galdi e Eleonora Ferrone. Numerose le iniziative di promozione della tutela dell’ambiente – spiega Ruggero Novara – e di sensibilizzazione alla storia marinara, con conferenze lungo tutto l’anno che si terranno nella nuova sede al n.36 del Porto Turistico”.

