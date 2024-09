Genoa, Gilardino: “Contento della reazione. Modulo della ripresa opzione possibile, dipenderà da chi incontriamo”

Genova. Un primo tempo in cui il Genoa ha creato poco, nella ripresa un cambio di passo. Alberto Gilardino commenta il pareggio raggiunto contro la Roma grazie al colpo di testa di De Winter nel finale. “Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco per impensierire una squadra come la Roma che ha una grandissima qualità e anche forza fisica. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni e farci male in altre situazioni. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico e Malinovskyi era un giocatore che avevo il pensiero di farlo partire già dall’inizio, ma è tornato dalla Nazionale con una botta al ginocchio, quindi non potevo rischiarlo. Nell’economia della squadra devo tener conto anche di queste situazioni. Per noi è un giocatore importante, molto importante, si è visto anche oggi comunque è entrato e ha fatto la differenza”.

Il mister rossoblù spiega che il Genoa ha la necessità di avere il tipo di atteggiamento come nel secondo tempo “però − aggiunge − bisogna mantenere equilibrio, quindi le situazioni tattiche del secondo tempo possono essere un’opzione anche durante il campionato e la solidità, la lucidità che noi dobbiamo mantenere all’interno della gara ci comporta a fare delle valutazioni. Però sono contento della reazione da parte dei ragazzi, da squadra consapevole. Glielo avevo chiesto a inizio gara e a fine primo tempo di stare dentro la partita, di essere lucidi, di rimanere compatti, di non subire. Ero convinto che potevano esserci occasioni per andare a riprendere la partita e così è stato”.

